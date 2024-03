Jószai Sándor kiemelkedő művészi munkája elismeréseként részesült a Signum Urbis Honorantis kitüntetésben, amellyel gyarapította a város szellemi javait, valamint hozzájárult a város kapcsolatainak, jó hírnevének kiterjesztésében és növelésében. A képzőművészet már gyerekként nagy hatással volt rá. Az alkotás mindig is mágnesként vonzotta. Kisiskolásként Csikós Miklós szakkörében sajátította el a rajzolás alapjait, 1975-ben a mártélyi szabadiskola munkájába is bekapcsolódott. Jószai Sándor 1968-tól az Alföldi Porcelángyárban dolgozott vésnökként. Ott ismerkedett meg a kerámiakészítés folyamatával és ismerte fel az anyagban rejlő kifejezési lehetőségek végtelen tárházát. A művész 1986-ban a városnak adományozta a kertvárosi Csobogó kutat, ennek egy kisebb változatát Esztergom főterén is felállították.

Jószai Sándor 1981-ben találkozott az ortodoxiával, az ikonok világa teljesen lenyűgözte, 1993-ban felvették a Nemzetközi Ikon Barát Klub (Hannover) tagjai közé. 1997 és 2002 között ikonfestészetet tanított a Rhöhn-Grabfeldi Népfőiskolán.

A festőművész a helyi kórház kegyeleti szobájába egy nagy méretű keresztet és egy Istenanya ikont festett. Restaurálta a vásárhelyi ortodox templom kegytárgyainak egy részét, továbbá ikonokat és egy áldókeresztet is ajándékozott a közösségnek. Ma is aktív tagja a felekezetnek. Köztéri munkái és ikonjai az ország számos településén megtalálhatóak. Alkotásai magán gyűjteményekbe a világ minden részére eljutottak.