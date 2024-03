A polgárőrség munkáját hiteles beszámolókkal, tudósításokkal segíti a Délmagyarország – hangzott el az Országos Polgárőr Szövetség március 15-i ünnepségén, ahol a szervezet elnöke, lapunkat tüntette ki a sajtódíjjal. Az elismerést a Délmagyarország főszerkesztője, Gidró Kriszta vette át Túrós András elnöktől.

Az ünnepségen az Év polgárőre címet kapta meg Varga Pál domaszéki polgárőr. Az Év pedagógusa címet Faragó Mónika kapta meg, aki az Újszegedi Polgárőr Egyesület tagja. Az egyesületet is kitüntették, az Év polgárőr egyesülete lett az újszegedi.

A rendezvényen Simicskó István országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezetője hétköznapi hősöknek nevezte a polgárőröket. Mint mondta, az a legkomolyabb áldozatvállalás, amikor valaki a közösségért dolgozik, a hazáját, a települését szolgálja.

A mostanában divatos individualizmus helyett ez segít abban, hogy megőrizzük a szabadságunkat, függetlenségünket

– tette hozzá a volt honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, a polgárőr egyesületek közösséget is építenek, nemcsak a rendre vigyáznak. Simicskó István a rendőrség számára nélkülözhetetlennek nevezte a szervezetet. Felhívta a figyelmet, immáron 66 ezer tagjai van az Országos Polgárőr Szövetségnek, amely a közelmúltban köztestület lett.

Simicskó István hangsúlyozta: mára a határvédelemben is fontos szerepet töltenek be a polgárőrök, akik a rendőrök munkáját segítik itt is. A politikus szerint a migráció elleni küzdelem is része a szabadságunkért és a függetlenségünkért vívott küzdelemnek, hiszen ha elárasztják Európát a migránsok, akkor fennáll annak a veszélye, hogy vallások, kulturális közösségek szűnnek meg.

– Ha minden úgy alakulna, ahogy Brüsszel szeretné, akkor migránsgettók alakulnának ki Európában – tette hozzá.

A politikus egyébként számára legkedvesebb ünnepnek nevezte március 15-ét. Mint mondta, a fiatalok akkor is a szabadságért és a függetlenségért harcoltak.

Ez az időszak a magyar honvédség megalakulásának időszaka is

– tette hozzá.