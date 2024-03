Bordány. Simon Mihályt választották az MTTSZ Bordányi Klubjának elnökévé. Taggyűlést tartott március 2-án a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége (MTTSZ) Bordányi Klubja. A lövészeket, rádióamatőröket tömörítő egyesület többek között elfogadta a múlt év szakmai és pénzügyi beszámolóit, valamint döntöttek az idei év programjairól is. Tisztújításra is sor került, két jelölt mérettette meg magát a vezetői pozícióért, Juhász Péter és Simon Mihály neve mellé lehetett ikszet tenni. A többség Simon Mihálynak szavazott bizalmat. Juhász Péter elnökségi tag lett, ahol vezetőhelyettesnek választották. Fábián a továbbiakban is az elnökségben marad és segíti a közösséget. Eddigi munkája elismeréséül Simon Mihály elnök Aranyfokozatú emléklapot adott át az elmúlt 20 évben végzett elnökségi munkájáért.