A Bérpalotáról a városvezető elmondta, ennek Makovecz térre néző homlokzatát és kerítését részben vállalkozói felajánlás révén, részben a bő 30 százalékos önkormányzati tulajdonrész után jövő év végéig fizetendő közös költség terhére szépítik meg. A ház közös képviselője, Zeitler Ádám hozzátette, a lakóközösség korábban saját költségén is végzett felújításokat: megerősítették a tetőt, az udvaron pedig 300 négyzetméternyi falfelületet festettek újra. Elhangzott az is, hogy van remény az épület teljes homlokzatának és tetőhéjazatának megújulására is. Jelenleg tárgyalások zajlanak egy befektetővel, aki az épület tulajdonának egy részéért cserébe hajlandóságot mutat megszervezni a beruházást. Ehhez természetesen a ház közgyűlésének jóváhagyása is kell.