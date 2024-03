– 2010-ben, mindössze 25 évesen lettem a község polgármestere. Tudom, hogy akkor megelőlegezték a bizalmat. Bízom abban, hogy az elmúlt 14 évben rászolgáltam erre. Önökkel együtt építettük Székkutast, és büszke vagyok eredményeinkre. Ma Székkutas egy összetartó, rendezett, sikeres és szép település. Köszönettel tartozom mindannyiuknak – kezdte a bejelentését.

Kifejtette, június 9-én Székkutas új polgármestert választ, rá a jövőben új feladatok várnak.

– Természetesen a mandátumomat végigviszem, a közösség továbbra is számíthat rám. A stafétabotot szeptember 30-án adom át, de már most azt kérem, hogy az építkezést Szabó Emesével folytassák tovább, és szavazatukkal is támogassák. Emese 2014 óta képviselő, képes arra, hogy lendülettel, szilárd akarattal, ezt a remek közösséget összefogva fejlessze tovább a települést – fogalmazott.

Szél István úgy fogalmazott, az egyik szeme sír, a másik nevet.

– Egyrészt örülök, mert tudom, hogy amit kellett, azt kijavítottuk, ami nem volt, azt megépítettük, amit megálmodtunk, azt megcsináltuk, akinek segíteni kellett, annak segítettünk – Székkutas példa lett a vármegyében. A másik szemem pedig azért sír, mert életem egy meghatározó időszaka ezzel véget ér. Sokat tanultam a székkutasiaktól. Szívem egy darabja mindig itt marad: a tereken, az utcákon, a sikereinkben és remélem, az itt élőkben is – fogalmazott.