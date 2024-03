Az idősek nagy örömére kaptunk tartós süteményeket, egy szegedi orvosházaspártól pedig nagyon sok történelmi- és utazásokkal kapcsolatos könyvet. A Johanniták jóvoltából további plédekhez, ágyneműkhöz, tisztasági betétekhez is hozzájutottunk, valamint 4 karton édességcsomagot is tartalmazott a felajánlásuk. Ugyancsak magánfelajánlásból érkeztek az otthonba matracvédők és felújított heverők is. Nagyon örülünk egy munkafelajánlásnak is, egy műszerész megújít olyan kerekesszékeket, rolátorokat és más olyan gyógyászati segédeszközöket, amelyeket később kölcsönözni lehet