Az ősszel létesült, hiánypótló iroda a Szentes Ház épületében, könnyen megközelíthető, központi részen kapott helyet. Herka Béla irodavezető és Szabó Fiametta Éva ügyintéző otthonosabbá változtatta az irodát. A két új munkatárs fő feladatai közé tartozik a turisztikai szolgáltatások összeállítása, kiajánlása, a visitszentes.hu honlap folyamatos frissítése, feltöltése, és fiatalabb korosztályt megcélozva közösségi oldalaikon a folyamatos tartalomgyártás. Az ajándékbolt kínálatban megtalálható a Szentes csokoládé is, és például hűtőmágnest is vihet haza a kiránduló. A budapesti Utazás Kiállításon is építették a kapcsolatokat, valamint a Szarvasi TDM-mel, Ópusztaszer, Csongrád és Szeged városával együtt dolgozva mutatják meg Szentes látnivalóit.

Ebben segít a frissen napvilágot látott, Útitárs című városismertető kiadvány, 52 oldalon, Szentes látnivalóit, természeti és épített örökségét látványos fotókkal gazdagon illusztrálva. A „zöldváros” attrakciói között a Kurca és a horgászparadicsomok természetesen szerepet kapnak, de belvárosi sétára is csábítanak a képek és kísérőszövegek. Felbukkan az oldalakon Redi, a mókus, az iroda kabalaállatkája, utalva arra, hogy remek kikapcsolódás lehet a ligetben a mókusok nyomába eredni.

Jó érzés, hogy végre kézzel fogható eredménye van a munkánknak, más egy szép kiadványt a vendégek kezébe adni, mint csak az interneten tartani a kapcsolatot

– magyarázta Herka Béla.

Igyekeznek ösztönözni a kirándulni vágyókat, hogy válasszák a Kurca-parti várost egy hosszú hétvégére, céljuk, hogy a vendéglátósoknak erősebb piacot biztosítsanak, és hozzájáruljanak a város turisztikai életének fellendüléséhez. Ebben támaszkodhatnak az új kiadványra, ami több mint egy évtizeddel követi az előző városismertető brosúrát. Egyelőre ezer példányban jelent meg, és elsősorban szakmai rendezvényeken népszerűsítik vele Szentest.