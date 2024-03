A lakótelepi parkolás évről évre egyre nagyobb kihívást jelent Szegeden. Miközben a pakolók száma nem növekszik, az autók száma és mérete igen, így egyre nagyobb a harc a helyekért azokon a területeken, ahol társasházak, panelek sorakoznak. Ezt a problémát enyhítették egy ideig ezeken a területeken a bevásárlóközpontok, áruházak, hiszen jobb híján a lakók itt hagyták éjszakára autóikat. Csakhogy ez mostanra azt eredményezte, hogy már nem csak éjszakánként, hanem napközben is a környéken élők autóival vannak tele ezek a parkolók, így pont a vásárlóknak nem jut elegendő hely. Ezt pedig egyre több cég unja meg és teszi fizetőssé a parkolást saját területén.

Az úttörő 2021-ben Szegeden a Lidl volt, amely a Makkosházi körúti üzlete parkolójában vezette be a fizetési rendszert. Egészen pontosan azt, hogy aki másfél óránál több időre hagyja ott járművét, annak minden megkezdett óráért 1500 forintot kell fizetnie. Ezt követően az Aldi is hasonló lépésre szánta el magát, majd tavaly a Penny is kihelyezte a fizető parkoló táblát, így a makkosházi bevásárlóközpont teljes területe fizetőssé vált azok számára, akik hosszasan ott akarnak parkolni. A jelenség egyébként egyik üzletlánc esetében sem egyedi: országosan egységesen erre a lépésre szánták el magukat, így védve privát területeiket.

Hétvégén a Penny újabb szegedi áruházába helyezték ki a fizető táblát, mostantól Tarjánban sem lehet egy óránál hosszabb ideig ott parkolni. Két órára 2500, ennél hosszabb időre óránként 5 ezer forint. A környéken lakók természetesen fel vannak háborodva, hiszen mint mondják, nincs más lehetőségük a parkolásra. Az ide érkező vásárlók többsége azonban jogosnak tartja az intézkedést. Arról egyébként, hogy a bevásárlóközpontok ellenőrzik-e a jogtalan parkolást és bírságolnak-e, nincs információnk.