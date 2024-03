Most vasárnap 9 órától 21 óráig a NAV háttérrendszerének karbantartása miatt a NAV webes felületei és a NAV-Mobil applikáció egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők. Az adóhivatal azt közölte, hogy a karbantartás miatt a március 3-ai kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések március 4-én éjfélig utólagosan benyújthatók. A karbantartás a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozói moduljában tett bejelentéseket is érinti, ezért az egyéni vállalkozók az adat- és változásbejelentéseiket lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívül tegyék meg. Az ebben az időszakban elküldött bejelentések is rögzülnek, csak a karbantartás befejezése után, ezért azokat nem kell utólag megerősíteni, megismételni.