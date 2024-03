Idén 94 éves a Rókusi Általános Iskola, amelyet annak idején a Dóm térrel együtt avattak fel. Klebelsberg Kunó itt adta át az 5000. népiskolai tantermet, személyesen járt annak idején a mostanra patinássá vált épületben. A régi hagyományokat az intézmény igyekszik megtartani, ugyanakkor a kor változásaihoz idomulva, a szakmaiságot előtérbe helyezve dolgoznak.

Az iskolában 70 éve zajlik emelt szintű zenei képzés, amihez 1965-ben csatlakozott az emelt angol, 1988-ban pedig az emelt német is. Ezek mentén indítják el szeptemberben is a három elsős osztályt.

Az egyik osztály teljes egészében zeneosztály lesz, a másik kettő pedig idegen nyelvi orientációjú. Ezekben a diákoknak sávosan tartjuk a nyelvórákat első osztálytól kezdve, negyediktől képesség szerinti csoportbontásban

– mondta el Marosiné Köntés Ibolya igazgató.

Marosiné Köntés Ibolya, igazgató.

Fotó: Gemes Sandor

Az énekes osztály tanítója az iskolai éneke szakkör vezetője, a délutános kollégája pedig főleg a kézműveskedést részesíti előnyben, vagyis ez kifejezetten művészeti tehetséggondozó osztály lesz.

Itt már elsős koruktól énektanár tanítja az ének-zenét, harmadik osztálytól pedig a diákok már az iskolai kórusban is énekelnek

– mesélte az igazgató. Az egyik nyelvi osztályban a két tanító a természettudományos nevelést, a másikban pedig a projektszemléletet részesíti előnyben, így mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabb tematikát az iskolában.

A délutáni idősávban matematika, természettudományos és idegen nyelvi szakköröket tartanak és idén indult sakk szakkör is. Sportok közül a talajtornát, az atlétikát és a focit is lehet helyben gyakorolni. A Rókusi a Hammido Művészeti Iskola partnerintézménye, így kézműves, zenei és hangszeres tanszak is működik házon belül.

Az iskola tevékenységét Hagyományőrző és Pro Art-díjakkal is elismerték, emellett akkreditált tehetségpont és Boldog Iskola is. A diákok részt vesznek a Kék Tér bűnmegelőzési Programban és a KEVE Programban is, valamint minden témahétben is aktívak a fenntarthatóság, a digitalizáció vagy akár pénzügyi témakörökben. Évek óta megemlékeznek a Parasportolók és a Magyar Diáksport Napjáról – ilyenkor ismert sportolókat látnak vendégül.