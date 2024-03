Nagyon sok társasház épül a közelben, vagyis úgy tűnik, hogy sokan szeretnének ide költözni, ami azt is jelenti, hogy ez egy nagyon kedvelt utca a belvárosban

– mondta szerdai sajtótájékoztatóján a Pusztaszeri utcában Tóth Károly.

Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy azt szeretnék, ha az utca nemcsak szép lenne, hanem jó levegőjű is. Ezért egy rekonstrukciós programba kezdenek.

Szeged elválaszthatatlan a Zöld város programtól, és sok zöld beruházás kell ahhoz, hogy Szeged 50-100 év múlva is élhető város legyen. Az önkormányzat most ebben a programban összesen 56 millió forintot költ az utca szépítésére

– jelentette be a képviselő.

Ebből a pénzből 848 cserjét, 393 évelő növényt, és 13 fát telepítenek a Pusztaszeri utcába.

De fontos az esztétikai szempont is. A fapollerek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy esztétikai élményt nyújtsanak az itt lakóknak, és az erre járóknak. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy biztonságos legyen a közlekedés is

– mondta Tóth Károly.

Ezért ugyancsak a fenti összegből 1100 négyzetméternyi út- és járdaburkolatot is felújítanak, és az akadálymentesítést is elvégzik. A képviselő szerint ennek a programnak köszönhetően „élmény lesz” a Pusztaszeri utcában élni. Korábban hasonló munkákat végeztek a Lengyel utcában is, és a többi környékbeli utcában is hasonlót tervez az önkormányzat. A tervek szerint a Pusztaszeri utca rekonstrukciójával várhatóan májusra végeznek.

A Zöld város program még 2018-ban kezdődött az újszegedi liget rekonstrukciójával Szegeden. Akkor az önkormányzat csaknem 990 millió forintos uniós támogatást kapott a beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

A program azóta is tart, és részeként több városrészben felújítják a köztereket, közösségi tereket, zöldterületeket.