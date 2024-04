1852-ben április 21-én nyílt meg az első magyar bölcsőde, erre is megemlékeztek hétfőn az algyői Bóbita Bölcsődében. Az önkormányzat közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bölcsődék napja kapcsán tartott kis ünnepség arról is szólt, hogy a nagyközségben egy éve adták át az új, hatvan férőhelyes intézményt. Elhangzott, hogy az algyői bölcsődébe jelenleg 55 kisgyermek jár, az épület, valamint az ott folyó szakmai munka pedig regionális szinten is elismert.

Molnár Áron polgármester köszönetet mondott az intézmény munkatársainak, hogy a település legkisebbjeiért dolgoznak fáradhatatlanul, biztosítva a családok számára a korosztályspecifikus ellátást és a támogatást.

Ahogy beszámoltunk róla, a Tisza-parti községben mintegy 900 millió forintból készült el a 60 férőhelyes új bölcsőde tavaly áprilisban. Az intézményt a Pénzügyminisztériumtól kapott támogatásból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert összegből és önerőből valósították meg. Az új bölcsődére azért volt szükség, mert a korábbi, 36 férőhelyes intézmény már nem tudta kiszolgálni a helyi igényeket, bővíteni pedig nem lehetett azt az épületet.