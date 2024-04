Az elmúlt években Makó számtalanszor bizonyította, hogy együttműködésben képes tőkét kovácsolni adottságaiból. Ehhez pedig jövőkép, a városvezetés jó döntései és a közösség következetes munkája kellett. Farkas Éva Erzsébet polgármester képes ezt a munkát folytatni

– írta vasárnap közösségi oldalán Lázár János. A tárcavezető a választópolgárokkal is beszélgetett, Farkas Éva Erzsébet újraválasztására kérte a makóiakat.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

A Fidesz-KDNP csapatában Farkas Éva Erzsébet polgármester mellett ott találjuk Botlik Anitát, Czirbus Gábort, Gábor-Nagy Árpádot, Kiss Ádámot, Kovács Sándort, Székely Ildikó Etelkát, Tóth Ferencet és Vass Gábort. A városvezetőnek három kihívója lehet, amennyiben összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásszámot.

Ahogy megírtuk, közösségi oldalán jelentette be a polgármester, hogy indul a polgármesteri székért.

Makó ma egy erős és büszke város, hiszem, hogy ezt elsősorban annak az összefogásnak köszönhetjük, amit együtt hoztunk létre az elmúlt 10 évben

– olvasható többek között azon a szórólapon, amelyen bejelentette, hogy tovább vezetné a hagymavárost. A második ciklusát töltő városvezető az eddig elért eredményekre emlékeztetve azt írta, többek között munkahelyeket teremtettek, fejlesztették az oktatási, egészségügyi és sportlétesítményeket, országosan is egyedülálló családtámogatási és szociális támogatási rendszert alakítottak ki. Megemlítette a Hagymatikum új részlegének átadását is, amelyre a turizmus új korszakának nyitányaként hivatkozott. Hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt 10 évben a település soha nem látott fejlődésen ment keresztül.