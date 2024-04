A rendezvény végleges programja is elkészült. Ha minden igaz, idén a madárinfluenza sem húzza keresztbe a számításokat és az elmúlt évvel ellentétben, újra láthatóak lesznek a baromfiak is a kiállításon és a solymászbemutatók sem maradnak el.

A kiállítás május 2-án, csütörtökön 9 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval. A programok mindhárom napon 9-től 18 óráig lesznek látogathatók.

Május 2-án Holstein-fríz-, ló-, húsmarha-, juh- és kecske- sertés tenyészbírálat, baromfi- és hal fajtabemutató is lesz. Konferenciát szerveznek a jövő állattenyésztéséről és a precíziós állattartás hazai gyakorlatáról. A nap a hagyományok szerin, tenyésztői esttel zárul.

Május 3-án 10 órától rendezik meg a díjátadó ünnepséget. Ezen a napon lesz díjugrató verseny, több kutyás programon is részt vehetnek az érdeklődők, illetve haszonállat fajtabemutatókkal is készülnek a szervezők. A látogatók bepillantást nyerhetnek a díjló kiképzésbe, többek között csikós-, Furioso North Star bemutatót, tenyészmén felvezetést is tartalmaz a meghívó, de ezen a napon lesz a gidrán fesztivál is. Ugyancsak pénteken rendezik meg az Agrárszakképző Intézmények IV. Országos Versenyét is a kiállítási területen.

Május 4-én szombaton, a hagyományok szerint közönségprogramok várnak a kiállítás látogatóira, sok-sok bemutatóval, érdekességgel.

Mindhárom napon nyitva lesz az Állati jó játszópark, az állattenyésztő szervezetek folyamatos szaktanácsadással állnak a gazdálkodók rendelkezésére. A tavaly nagy népszerűséget szerzett tanösvény, amin végigmenve szinte egy szakmai továbbképzésen vehetnek részt a gazdák, ugyancsak mindhárom napon elérhető lesz.

A kiállításra jegyeket a helyszínen is lehet majd vásárolni, illetve május 1-jéig elővételben, kedvezménnyel is beszerezhetők a belépők.