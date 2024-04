– Mi a bizalomra építünk. Meghallgatjuk egymást és azt valljuk, mindenki hibázhat, csak ki kell javítania – folytatta Lázár Zoltán. Majd gyorsan megjegyezte, mindettől függetlenül ebben az iskolában sincs ingyen ötös, sőt ingyen kettes sem. Mert attól, hogy itt mindenki jól érzi magát, még komoly munka folyik, aminek meg is van az eredménye. A nyolcadikosok 85 százaléka ugyanis érettségit adó osztályban tanul tovább, sőt az általános iskolai eredményeiket meg is tudják tartani. Ez többek között az iskolában zajló felvételi felkészítésnek köszönhető. A lemaradókat egyéni felzárkóztatásokkal segítik, a lelki problémákat pedig iskolapszichológus, szociális munkatárs segítségével kezelik.

A tanulás mellett a mozgást és az egészséges életmódot veszik még nagyon komolyan a Jerneyben. A reggeli gyülekező és a szünetek is az udvaron telnek: minden osztály kap sporteszközöket is, hogy aktívan tudjanak pihenni két óta között. A hatalmas területen ráadásul most nagy fejlesztés folyik: padok, mászótorony, mászókás csúszda és teqball asztal is lesz itt hamarosan. – Nálunk nincs gond a mobiltelefonokkal, eszükbe sem jut elővenni, mert lekötik magukat, ráadásul közösségben vannak – mosolygott az igazgató. Természetesen vannak szervezett sportprogramok is: Bozsik-foci, kosársuli, judo és tollaslabda szakkör is működik, illetve már a Pick Szegeddel is folynak a tárgyalások a kézilabda beindításáról.

Ebbe az iskolába várnak két osztálynyi leendő elsőst. Mindkettő tagozat nélkül indul, mert az intézményben nem támogatják a korai szelekciót. A tehetségeseknek azonban számtalan lehetőség kínálkozik: angol és német nyelvoktatás is zajlik a Jerneyben nívócsoportokban, első osztálytól van robotika, felsőben ECDL szakkör, illetve működik természettudományos kísérletező szakkör is, amelynek tagjai a Szereted Laborba is eljárnak.