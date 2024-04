– Hódmezővásárhely jelenlegi vezetői a marakodásban és az acsarkodásban érdekeltek, nem pedig a gyarapodásban. Az a tét, hogy háború vagy béke, marakodás vagy gyarapodás lesz jellemző a következő időszakban. Hódmezővásárhelyt egy bukott politikus, bukott miniszerelnök-jelölt vezeti, aki lényegében semmit nem tud elintézni és sehol nem jegyzik. A várost túszul ejtette egy olyan politikus, aki országos babérokra tört és ehhez feláldozta Hódmezővásárhelyt. Feltett mindent egy lapra és mindent elbukott – mondta Lázár János. Hozzátette, ha fejlődni szeretnének, akkor a város lakóinak látniuk kell, hogy nem a kormánynak van szüksége Hódmezővásárhelyre, hanem Hódmezővásárhelynek a kormányra.

Lázár János szerint ha Márki-Zay Péter marad a polgármester, akkor az acsarkodás és a marakodás is itt ragad. Erről kell a hódmezővásárhelyieknek dönteniük június 9-én. Szerinte beszédes, hogy Márki-Zay Péterrel kapcsolatban mélyen hallgat a DK, az LMP, a Jobbik, a Momentum, az MSZP. A nagy egység, ami 2018-ra és 2019-re is jellemző volt, megszűnni látszik.

– Márki-Zay Péter nemcsak a Fidesszel áll háborúban, hanem a sajátjaival is. A városvezetés most már azokkal is összeveszett, akik korábban polgármestert csináltak belőle és ez totális zsákutca. A választás Hódmezővásárhelyen egy népszavazás lesz a mostani polgármesterről. Menjen vagy maradjon? Fejlődjön a város vagy egy helyben topogjon? – mondta Lázár János. A miniszter szerint azért Grezsa Istvánt jelölte a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltnek, mert nyugodt, tapasztalt, kiegyensúlyozott, felkészült és ráadásul hazafi.

– Ma már egy kistelepülés szintjén is fontos, hogy hazafi vagy egy dollárcseléd vezeti. A vásárhelyi városházán ma egy dollárcseléd üldögél. Mi olyan polgármester-jelöltet ajánlunk a vásárhelyiek figyelmébe, aki hazafi és képes nyugalmat teremteni a városban. Ha Márki-Zay Péter nyer, még azok is veszítenek, akik rá szavaztak, ha Grezsa István nyer, azok is nyernek, akik ellene szavaztak. Grezsa István képes egyesíteni a várost – szögezte le Lázár János.