Több ország részvételével zajlik és jövő tavaszig tart a projekt, amelyet a német környezetvédelmi minisztérium finanszíroz, három magyar város bekapcsolódásával. A fő cél, hogy a részt vevő, úgynevezett pilot városokban elinduljon egy hosszú távú, klímasemlegességet célzó tervezés, és hogy abba az önkormányzatokat minél aktívabban bevonják. – Amikor pályáztunk a nemzetközi konzorciumban, olyan városokat kerestünk meg, amelyekről tudtuk, hogy van fenntartható energia és klíma akciótervük, és érdekeltek a hosszú távú tervezésben is. Így került be Szentes Szeged és Tatabánya mellé a projektben – nyilatkozta Magyar László, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központjának szakértője. A projekt vezetője elmondta azt is, három workshopot tartanak, elsőként a Kurca-parti városban, azzal a szándékkal, hogy a helyi jó gyakorlatokat megismertessék.

A projekt eddigi részében elkészült egy önkormányzatokat segítő klímasemlegességi tervezési dokumentum, ami egy vezérfonalat ad ahhoz, hogyan tudnak finanszírozási forrásokat szerezni, hatékonyan tervezni és kommunikálni. A személyes párbeszédet és ötletelést szolgálja a workshop-sorozat.

Nagyon aktuális és fontos a kérdés, hogy a klímaváltozásban a települések hogyan veszik fel a harcot, hogy a negatív hatásait minél könnyebben el tudjuk viselni – fogalmazott Szabó Zoltán Ferenc polgármester. – Szeretnénk olyan minőségi megoldásokat bemutatni, amit más európai uniós és magyar városok is át tudnak venni – mondta a polgármester. Kifejtette, hogy nagyon kritikus hónapok elé nézünk. – Bár közel három és fél hónap eltelt a 2024-es évből, Szentesen és környékén összességében esett körülbelül 20 milliméter eső, az évi átlagot tavaly sem értük el – említette.

A város a SECUP dokumentumban vállalásokat tett arra, hogy 2030-ig szeretnék elérni a 40 százalékos CO 2 kibocsátást, ezzel a károsanyag-kibocsátást minimalizálni. 2050-re próbálják elérni a teljes klímasemlegességet. Az utóbbi hónapokban mintegy 500 fát ültettek, új termálkutat és visszasajtoló kutat szeretnének fúratni. A város arra törekszik, hogy még jobban hasznosítsa a nap- és termálenergiát.