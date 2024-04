Alma-, vagy magyaros rizsleves és borsos tokány rizzsel, vagy finomfőzelék párizsi szelettel – ezek közül lehetett választani szerdán a bordányi Vadgesztenye étterem ideiglenes helyén a régi Mihálffy iskola épületében a Szent István tér 1. alatt, az orvosi rendelő mellett. Ott ebédelt Nagyapáti Károlyné Klárika is, a vendéglátóhely üzemeltetője, aki kissé gondterhelten kanalazta a főzeléket. – Csak azt nem tudom, mikor kezdődik a felújítás és mikor lesz vége. Mert hiába kellett elsejével kiürítenünk a helyiséget, még nem kezdődött el a munka – panaszolta.

Azt is elmondta, a legnehezebb feladat a pakolás volt. Az évek alatt sok minden felhalmozódott, amit most mind ki kellett pakolni a Bordány főutcáján található, felújítás előtt álló épületből. Mint megírtuk, 236 millió forintot nyert Bordány az önkormányzati, Vadgesztenye Étterem felújítására. A tervek szerint az épület szükséges bővítését követően egy teljesen új konyha kialakítása valósulhat meg.

Az ideiglenes helyen a hangulat családias. Fodor Ákos, Bordány jegyzője is épp ott ebédelt. Ő is törzsvendég. Azt mondta, a világ végére is elmenne Klári néniék főztjéért. Hétfőtől a menüt ételhordóban, valamint helyben fogyasztásra a régi Mihálffy iskola épületében tudják biztosítani. A személyzet másik felével pedig Zákányszéken a volt Pedró Kocsma épületében várják a vendégeket. A logisztika sem egyszerű, a felújítás alatt Zákányszéken főznek, onnak hozzák az ételt Bordányba az iskolába és az ideiglenes étterembe is.