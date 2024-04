A pályázatot 2020-ban nyújtottuk be, de sajnos a közbeszerzésünk csak harmadjára lett sikeres. Az első nyertes pályázatukat vissza is adták, mert épp akkor szálltak el az építőanyag árak, majd háromszor kellett közbeszerzést kiírni és aztán többlettámogatást is kellett kérni. Egy meglévő régi önkormányzati épületet alakítottak át, az új funkciókhoz szükséges helyiségek kialakításával. Terasz, babakocsi-tároló és rámpák épültek. Így lett Öttömösnek 143 millió forintból bölcsődéje, amelynek hivatalos neve Öttömösi Csibe Minibölcsöde. Ebben az összegben nemcsak az épület van benne, hanem az eszközök és a parkoló kialakítása is.