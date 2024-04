Javában zajlik az ajánlásgyűjtési időszak, így nem tudni, végül mennyi jelölt közül választhatunk polgármestert és önkormányzati képviselőket. Jelen állás szerint a polgármesterjelöltek, egyéni listás, egyéni választókerületi és települési kompenzációs listán 1020-an gyűjtik az aláírásokat. A valasztas.hu adatai szerint közülük független 636, a polgármesterjelöltek között is 100 függetlenként indulna. Vannak persze olyan függetlenek szép számmal, akik helyben valamilyen szlogen alatt együtt dolgoznak, ám mivel nem párttagok és jelölőszervezetet sem jegyeztettek be, függetlenként szerepelnek majd a szavazólapon.

A Fidesznek egyébként 132 jelöltje van a vármegyében, polgármesterjelöltjük pedig 24 településen van. A Mi Hazánk Mozgalom 72 jelölttel vágott neki a kampánynak, egy tucatnyian közülük polgármesterek lennének. Algyőn például most úgy tűnik, 27 jelölt közül lehet majd választani, két külön csapat is van, ám mindenki független. Hogy ezzel megkönnyítik, vagy épp nehezítik a választópolgárok dolgát a jelöltek, nehéz eldönteni.

A parlamenti pártok közül több olyan is van viszont, amelyeknek egyetlen jelöltje sincs az egész vármegyében. Ilyen a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd – Zöldek.

A vörös szegfű is nyilván már ciki, legalábbis arra lehet következtetni abból, hogy az egész vármegyében az MSZP színeiben egy jelölt van, Varga-Dudás Margit, aki Fábiánsebestyénen egyéni listás jelölt. Természetesen akadnak olyan szocialisták, akik egyesületi színben indulnak a választáson, a vármegyeszékhelyen ilyen például Kozma József.

A Momentum neve sem csenghet túl jól a választók fülében, vagy legalábbis a pártnál ezt gondolhatják, hiszen mindössze két jelölt tűzte zászlajára a lilát, Nagymágocson Nagy Dávid, aki a település vezetéséért is ringbe szállna, illetve Szatymazon Szigethy Zsolt, aki egyéni listás jelölt. Persze, vannak aktív politikusaik jelenleg is, Szegeden Mihálik Edvin, illetve Nagy Sándor, utóbbi SZDSZ-esként is politizált, majd az Együtt tagja volt, annak megszűnése után nyergelt át a momentumosokhoz, a párt honlapján jelenleg is az alpolgármesterek között található, nem tudjuk, hogy kilépett volna.

A Demokratikus Koalíció sem büszkélkedhet sok jelölttel, összesen 16 nevet találtunk DK-s színekben Csongrád-Csanádban. Ráadásul úgy tűnik, a hatvan településből mindössze két helyen, Makón és Csongrádon nem ciki Gyurcsány Ferenc pártját követni. Mindkét városban polgármesterjelöltjük is van, Makón Mucsi Tamás, Csongrádon pedig Pásztorné Csenki Dóra. Persze, jól tudható, hogy ennél több DK-s politikus van, hiszen például Szegeden Binszki József is a párt színeiben politizált, akárcsak Koromné Fenyvesi Rózsa, ám ők felsorakoztak Botka László mögé, aki 2019-ben az MSZP-ből, és az Összefogás Szegedért Egyesület nevében indul azóta. Az említett egyesület munkájáról sokat nem tudni, volt időszak, amikor csak a választási években hallottuk róluk, sajtótájékoztatón elmondták, hogy Botkát támogatják.