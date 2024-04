A sport összeköt, szívügyünk a mozgás! – ezzel a mottóval rendeznek családi sportnapot az Algyői Faluháznál április 6-án, szombaton 9 és 14 óra között. A megnyitó után zumba lesz Vidács Líviával, majd 10 és 11 óra között Best body és életmód tanácsadás Katus Attilával. Ezt követően cardio kick-box, majd jóga várja az érdeklődőket. Gyerekkuckó is lesz, így amíg a szülők mozognak, a kicsik is jól érezhetik magukat. A rendezvényre a belépés 2000 forint, a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak ingyenes.

Forrás: gyevikult.livetickethub.hu