Az elmúlt években a lakosság egyre hangosabban kérte, hogy tegyen végre valamit a város, mert sok fa vált veszélyessé. Lapunk is többször felhívta a figyelmet, hogy nagy a baj, például a mártélyi üdülőterületen, de a válasz mindig az volt, hogy sokba kerül a fakoppos vizsgálat. Végül a tavalyi pusztító vihar után az önkormányzat végre tett, legalábbis egy kis lépést az ügyben. Tavaly ősz óta a település több közterületen álló, védett és elöregedett fa műszeres szakvizsgálatát rendelte meg, amiket az önkormányzat felmérései és lakossági igények alapján választottak ki.

Az ingatlantulajdonosok 9906 forint/fa díjért kérhetik a hivatalos szakértői vélemény kiállítását, 3D-s, akusztikus tomográf vizsgálattal. Amennyiben a szakértői vélemény a fa kivágását javasolja, abban az esetben a szakértői díjat vissza lehet igényelni.

A szakértővel kötött keretszerződés terhére eddig 68 fakoppos vizsgálatot végeztetett el az önkormányzat, ebből 10 esetben állapították meg, hogy a fa, az egészségi állapota alapján, kivágható. Idén eddig 40 vágási engedélyt adott ki a hódmezővásárhelyi önkormányzat a lakosoknak.

Nemcsak Hódmezővásárhelyen, a mártélyi üdülőterületen is nagy szükség lenne a 60-70 éves fák átvizsgálására. Az elmúlt években többször is előfordult, hogy már egy erősebb szélfuvallat hatására is szakadtak le legalább 20-30 centiméter átmérőjű ágak. Egyik alkalommal magunk is szemtanúi voltunk ennek. Egy fiatalokból álló, a holtág partján sétáló társaságot egy idősebb férfi ébersége mentett meg attól, hogy agyonüsse őket a lezuhanó vastag ág. Szerencsére az utolsó pillanatban sikerült arrébb ugraniuk.