Ismét jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A hét eseményeit, és minden márt most is Gidró Kriszta, főszerkesztő, Majzik Attila, szerkesztő, és Suki Zoltán újságíró beszélték át. Szó volt arról, hogy mi történt a szegedi Vértóval, amiből egyszer csak eltűnt a víz. Szerencsére kiderült, hogy nincs akkora baj mint ahogy első látásra tűnt. Ezután beszéltek még az újságírók a Huszár Mátyás rakparton történt súlyos balesetről, arról, hogy Varga Márton a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum diákja jól szerepelt egy tanulmányi versenyen, és arról is, hogy valószínűleg nem Piszkavasnak nevezik majd el a Szegedi Vadaspark nemrég született törpevízilovát.