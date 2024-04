Magyar katona is bekerült a legjobb harcosok közé. Amerikában mutathatta meg egy szegedi katona, mit ér a magyar kitartás. A Best Warrior versenyt az Ohio Nemzeti Gárda szervezi meg minden évben, azonban második éve magyar harcosokat is hívnak a kifejezetten kemény megmérettetésre.

Jaksa Márk szakaszvezető, az MH Dombai Miksa 4. Területvédelmi Ezred 46. Területvédelmi Zászlóaljának lövésze és Manzák Attila ezredvezénylő zászlós, kiképző beszélt a Hír FM munkatársának, Hájas Barnabásnak a versenyről és az oda vezető úthoz egyaránt.

Tartsanak velünk!