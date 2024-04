Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A stúdióban Gidró Kriszta főszerkesztő és Suki Zoltán újságíró ült, Majzik Attila szerkesztő pedig telefonon kapcsolódott be a társalgásba. Ezúttal kevés közéleti témát érintettek a szereplők, viszont aki meghallgatja az adást, megtudhatja, hogy Majzik Attilát leigazolta a Csanytelek II. focicsapata, ami kollégánkat rendkívül meghatotta. Ezzel együtt Suki Zoltánnak is lett egy kedvenc focicsapata. Gidró Kriszta szerint pedig a Depeche Mode még mindig jó zenekar. És az is kiderült, hogy hány éves Nagy Feró, és miért ő a legjobb magyar rockzenész.