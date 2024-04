– Már 2016 óta szervez a Magyar Honvédség honvédelmi táborokat, és minden évben igyekszünk valami újat mutatni, olyan programokat szervezni, amelyek a mai fiatalokat is megfogják – mondta lapunknak a Magyar Honvédség Bombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred honvédelmi nevelési referense. Baczkó Bernadett elmondta, hogy idén nyáron összesen 121 turnusuk lesz, vagyis ennyi tábor lesz országosan, és ezek a táborok 25 különböző tematikával indulnak.

– Vannak a hagyományos harcos táboraink, amelyek tényleg a katonai életet mutatja meg a fiataloknak. De emellett új lehetőség a jelentkezőknek a drónpilóta tábor, a kibervédelmi, a vegyvédelmi, az életmódváltó, az ejtőernyős és a búvátrábor is – folytatta a hadnagy. Az ejtőernyős táborban egyszerre 20 fiatal vehet részt, de a legtöbb tábor 30 és 40 gyermeket tud egyszerre fogadni.

Baczkó Bernadett beszélt arról is, hogy a honvédelmi táborokba egyre több lány is jelentkezik, vagyis érdekli a lányokat a katonai hivatás. Fontos kiemelni, hogy ezek a táborok tényleg gyakorlati táborok. Vagyis például az ejtőernyős táborban tényleg ugranak is a fiatalok, a búvártáborban pedig merülnek is. A hadnagy szerint az sem akadály, ha valaki teljesen tapasztalatlan, ő is jelentkezhet nyugodtan, mert kiváló szakemberek készítik fel a feladatra, és természetesen fokozottan figyelnek rájuk.

Egy átlagos tábori nap eligazítással kezdődik, alaki foglalkozással folytatódik, aztán tematikától függően jöhet a búvárkodás, vitorlázás, közelharc, erőnléti foglalkozás, éjszakai menetgyakorlat, lovaglás, fegyver szét- és összeszerelés.

A táboroztatóknak egyébként nem elvárásuk, hogy mindenkiből katona legyen, a céljuk az, hogy a mostani fiatalok felnőve olyan állampolgárokká váljanak, akik hazájuk iránt elkötelezettek és támogatják a honvédelem ügyét.





KÉPALÁ: Baczkó Bernadett elmondta, nem akadály, ha valaki teljesen tapasztalatlan, ő is jelentkezhet a táborokba. Fotó: Gémes Sándor