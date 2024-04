Amikor a kislányom hatodikos volt, egy énekkaros osztályban, ahová csak szinte lányok jártak, megjelent a klikkesedés. A kislányok tehetségesek és jó tanulók voltak, ráadásul mindannyian nagyon szépek is voltak. Így nem csoda, ha elkezdtek rivalizálni. Még mielőtt azonban ez csúfolódásba, kiközösítésbe fordult volna, a gyerekek és a szülők által is nagyon szeretett és tisztelt osztályfőnök keményen közbelépett. Osztályfőnöki órán is elővette a gyerekeket, az érintettekkel egyénileg is elbeszélgetett, szülői értekezleten is téma volt, utána pedig otthon is. Csírájában elfojtotta a dolgot, még mielőtt lelki sebeket okoztak volna egymásnak a kislányok.

A hétfőn reggel, Bőnyben történtek után azt mondom, ami a mi kislányaink osztályában történt, az semmi volt és azt kívánom, soha ne legyen nagyobb baj egy iskolában sem, mint egy könnyen kezelhető rivalizálás.

Mert ami Bőnyben történt, arra nincsenek szavak. Egy hatodikos kislány 20 centi pengéjű késsel ment iskolába és a szünetben szívtájékon szúrta az előtte ülő kislányt, akinek életveszélyes sérülést okozott. Az elkövető, aki egyébként jó tanuló és csendes gyerek hírében áll, halállistát vezetett, amin pirossal írta fel azoknak a nevét, akiket meg akart ölni és zölddel azokét, akiket nem. A megszúrt kislány neve a pirosak között volt. Hogy mi miatt követte el ezt a borzalmas tettet, ezt büntetőeljárás kertében vizsgálják. Állítólag a szülei különköltöztek, nem csendben, balhékkal. Talán e miatti tehetetlenségében fordult ki magából. Bennem felmerül a kérdés: a szülők és a tanárok miért nem látták a változást?

Remélem, a szívtájékon szúrt kislány mihamarabb felépül testileg és lelkileg is és az elkövető lánynál is megtalálják az okokat a szakemberek és visszavezetik a helyes útra. De a késelést nem lehet meg nem történtté tenni...