A modern mezőgazdasági eljárásoknak köszönhetően már megszokhattuk, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket nem csak hagyományos érési idejük alatt, hanem annál jóval korábban és később is meg lehet vásárolni. Remek szemléltető példa erre az útmenti gyümölcsárusok esete, ahol van egy olyan időszak, amikor egyszerre kapható eper és görögdinnye. Természetesen az is tudvalévő, hogy a korán érkező terményekért borsos árat kell fizetni, ami nem is meglepő: nyári zöldségek esetében például nyilvánvalóan fóliát kell fűteni előállításukhoz, vagy olyan messzi országokból kell importálni, ahol ilyenkor már megfelelő a klíma az érésükhöz.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki most akar friss zöldbabot venni. Fotó: Karnok Csaba

Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy egyik nagy bevásárlóközpontban már lehet vásárolni friss sárga hüvelyű zöldbabot.

Nagyon megörültem, amikor megláttam, mert éppen zöldbab főzeléket terveztem főzni. Rám nem jellemző módon meg sem néztem az árát, csak vettem belőle egy adagot. Már otthon gondolkoztam azon, hogy miért fizettem ilyen sokat a bevásárlásomért, amikor pedig megnéztem a blokkot, megdöbbenve láttam, hogy a 80 deka zöldbabért 3854 forintot fizettem, egy kiló 4600 forintba került volna

– mesélte.

Összehasonlításképpen: a fagyasztott sárga hüvelyű zöldbab kilója nagyjából 800 forint körül van jelenleg, a friss zöldbab ára pedig tavaly júliusban, azaz a szezon derekán 1100-1500 forint körül mozgott. Most tehát a tavalyi ár háromszorosát kell fizetni a friss zöldbabért és drágább egy kiló zöldbabból főzeléket készíteni, mint mondjuk egy kiló húsból marhapörköltet. Csirkéből, sertésből pedig több kiló is kijönne ebből a pénzből.

A zöldbab hazánkban júniustól augusztusig terem. Aki tehát nem szeretne marhahús árában vásárolni friss zöldséget, annak még hónapokat kell várnia. Olvasónk egyébként megjegyezte: régen nem evett olyan friss, zsenge és finom zöldbabot, mint amilyet most vett. Ettől függetlenül valószínűleg kivárja, amíg kicsit olcsóbb lesz.