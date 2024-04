A Szent-Györgyi Albert Rotary Club és a Rotary Club Szeged Dóm támogatásával közös szemétszedési akciót tartott a szegedi Rotaract és Interact klub. A középiskolás és egyetemista fiatalok a két felnőtt klub segítőinek közreműködésével szombat délelőtt a Tisza-Maros sétányt, vagyis a Tisza újszegedi ártéri tanösvényét tisztították meg a szeméttől.

Fotó: DM

Klucsai Lili Interact-elnök lapunknak elmondta, pozitív csalódás volt számukra, hogy az út nem volt szemetes, azt a kutyasétáltatók tisztán tartják. Így csak a víz melletti partszakaszon és az erdős részeken volt dolguk. A sok PET-palack mellett papucsokat, befőttes üveget, villanykörtét és dezodort is összegyűjtöttek, de találtak matracot, sőt egy fél biciklit és egy elektromos rollert is. Utóbbiról a rendőrséget is értesítették, hátha meglesz a gazdája.

Fotó: DM

A nagyjából 20 fős társaság kisebb csoportokra oszlott, így alig 3 óra alatt végeztek is a teljes terület megtisztításával. Június környékére azonban újabb akciót szerveznek, mert tapasztalataik szerint sajnos a folyó és az itt járók is folyamatosan hordják ide a szemetet, elcsúfítva ezzel Szeged egyik legszebb természetközeli sétányát.