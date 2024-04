Megint olyan történt Szegeden, ami miatt mélységesen szégyellnie kellene magát Botka Lászlónak, és az egész városvezetésnek. Egy 22 éves, feltehetően részeg fiatal szombatra virradóra bedobta egy kővel a Fidesz Victor Hugo utcai irodájának egyik ablakát. Azt, amelyiken a Fidesz-felirat volt. Egy hosszabb cikkünkben olvashatják, hogy már nem ez volt az első ilyen eset.

A szegedi Fidesz-irodát legutóbb 2022-ben támadták meg, akkor Molotov-koktéllal dobták be az üveget. 2018-ban is történt hasonló, ráadásul akkor az üveg betörése után egy nappal festékkel is összekenték az épületet.

Nem tudom, mi visz rá embereket, hogy ilyeneket csináljanak, de azért vannak tippjeim. A városvezetés, Botka Lászlóval az élén annyira arrogáns, amennyire csak lehet. Mást sem sulykolnak, csak azt, hogy minden bajért a Fidesz a felelős, a kormánypártok tehetnek minden ember bajáról a fogfájástól egészen a drága kenyérig.

Csakhogy a folyamatos hergelésnek ez lesz a vége. És szerencsére, hogy „csak” ez. Mit vár Botka László? Hogy nyílt utcán támadjanak arra, akit nem szeret, legyen az fideszes, vagy bárki más? Kalapáccsal üssék a kormánypárti szavazókat? Remélem nem várja ezt meg a polgármester, bár nincsenek hiú ábrándjaim. Ugyanis tudják mi a közös az irodatámadásokban? Egyrészt az, hogy akik elkövették őket, nem tudtak értelmes magyarázatot adni tettükre, de egy részüket biztosan a Botka-féle gyűlölet hajtotta, na meg némi alkohol.

A másik, sokkal szomorúbb közös pont pedig az, hogy Botka László egyszer sem határolódott el a támadóktól. Biztosak lehetnek benne, ha ez egy ellenzéki párt irodájával történik, már itt üvöltözne a fülünkbe a TASZ, meg az összes hülye jogvédő, Botkával az élen.

De most hallgatnak...