Alapvetően nem szeretem a tömegrendezvényeket, de hát egyre kevesebb dolgot szeretek. Sok az ember, nagy a zaj, ilyesmi. De hétvégén mégis kimentem a szegedi Dóm térre, hogy szétnézzek. Most vasárnap rendezték ugyanis az Ágota Futást. A futóversenyt az Ágota Közösség támogatására rendezte a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Gál Ferenc Egyetem. Kicsit persze a délmagyarosok keze, sőt, szó szerint az enyém is benne volt, mert írtam róla több cikket is, mégpedig azért, hogy minél többen jelentkezzenek. És legalább egy kollégánk futott is. Megmondom őszintén, hogy nem tudom mennyi induló volt a szervezők elvárása, vagyis mennyi versenyzőre számítottak, majd megkérdezem tőlük. De azt biztosan tudom Tímár Kriszta kolléganőmtől, hogy végül több mint 1600-an álltak rajthoz a különböző távokon. A család minden tagja részt tudott venni a jótékonysági sporteseményen: a legkisebbeknek 100 méteres futást is szerveztek, de a rutinosak akár 12 kilométeres távon is bizonyíthattak.

Amikor odaértem a térre, már az első futók el is indultak, én meg csak lestem, hogy mit sikerült megint összehozni. Csak kiderül az ilyen alkalmakkor, hogy a segítőkész emberek azért megmozdulnak. Jelen esetben azok, akik sportosak. A nem sportosak máshogy segítenek. A szervezés is jól sikerült, de a cél mégis az anyagi támogatás volt. Tessék, a számok: a nevezési díjakból több mint 7 millió forint folyt be. A BYD további 5 millió forinttal támogatta a rendezvényt, Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakozó dedikált pólóval, a Szedeák kosárlabdacsapat pedig dedikált mezzel, amiket majd elárvereznek. A rendezvény teljes bevételét az Ágota közösség élményprogramjaira fordítják majd. Vagyis a hátrányos helyzetű gyerekek kapják. Az ő nevükben mondom: köszi mindenkinek!