Az elmúlt 6 évben egészen mást sulykoltak a vásárhelyiekbe a szeretetről, a tiszteletről, a becsületről, azokról az alapértékekről, amelyek mindig jellemezték a várost. A végtelenségig lehetne sorolni a sérelmeket is, amelyeket a szavazópolgárok fele elszenvedett az elmúlt hat évben. A 2019-es békeüzenetem máig érvényes, nyugalmat, megnyugvást kell végre hozni a városba. Egy politikai szektával szemben szállunk harcba. Van egy szektavezér, aki kinyilatkoztat és akinek a szemében a legkisebb eltérő vélemény is ellenségképet kreál. Ez a választás Márki-Zay Péter politikai karrierjéről szól. Erről, országosan, 2022-ben megszületett a döntés, a vásárhelyieknek is el kell eldönteniük, hogy továbbra is a politikai senki földjén akarnak-e maradni, ahová a jelenlegi polgármester vezette a várost