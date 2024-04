A próbákat a Koszta József Múzeumban tartják, ahol Diószegi Ágnes bábszínész és mesemondó is segíti munkájukat, az ő Kákacsomó manók című meséjét játsszák el. A szereplők közül kiemelkedő Bandika egy furfangos legény, aki olyan titkokról is lerántja a leplet, hogy miként is néz ki egy kákacsomós manó, és tulajdonképpen hányféle értelmezése lehet egy átoknak. Ez a történet csak olyan rátermett, bátor lurkóknak mesélhető, akik nem félnek körbelovagolni, dömperezni, görkorizni a Sáp halom Kákacsomós lápját.