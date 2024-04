Annyira elkezdte a kampányát Botka László, hogy gyakorlatilag napok alatt élhetetlenné tette Szegedet, ahol eddig sem volt egyszerű közlekedni. A városháza naponta jelenti be, hogy éppen milyen útjavításokba kezdtek. Nagy dolgokra nem érdemes gondolni, ezek mind-mind pár száz méteres szakaszok. A legnagyobb beruházás kétségkívül a 4-es villamos vágányának felújítása, amire természetesen szükség van. Csakhogy a munkákat úgy ütemezik a nagy rohanásban, hogy a Petőfi Sándor sugárúton mindennapos a balesetveszély. A munkások most értek a Vitéz utcai kereszteződéséhez, ahol folyamatosan kaotikus a helyzet. A szakemberek ugyan tettek ki táblákat, hogy dolgoznak, de ennek ellenére mindenki úgy jut át a kereszteződésen, ahogy éppen tud.

A belváros pedig már-már teljesen járhatatlan. Fel van túrva például a Victor Hugo utca, de például a Széchenyi téren gyalogosan és autóval is alig lehet átjutni, ahogy az is komoly fejtörést okoz, hogy a városban hogyan lehet egyik pontból a másikba jutni a lezárások miatt.

De nekiestek sok más mellett a Tavasz utcának is, a Kereszttöltés utcai szervizúttal pedig már végeztek is. Tehát minden egyszerre van felbontva a városban, és úgy időzítve, hogy lehetőleg a választásokra elkészüljenek a munkák. Azok, amiket eddig is nyugodtan el lehetett volna végezni.