A program „kettő az egyben” volt, a gyerekeknek felkínált programok valójában a szülőket szólították meg, akik körében az aktivisták gyűjtötték az ajánlásokat és a kampánybeszéd sem maradt el. Márki-Zay Péter itt mutatta be a jelöltjeit: Kecskés Fannit, Detki Dávidot, Arany-Tóth Katalint, Gyöngyösi Ferencet, ifjabb Jovány Gyulát, Szabó Ferencet, Berényi Károlyt, Túri Csabát, Fodor Györgyit, Horgos Nórát. Márki-Zay Péter, az MMM és a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere, polgármesterjelölt megnevezte mozgalma, pártja cigány nemzetiségi önkormányzati jelöltjeit is, Ferkovics Menyhért elnökjelöltet, Békési Józsefnét, Kiszin Lászlót, Oláh Mihályt és Gavodi Istvánt, akit most tüntettek ki a Mátray Attila-díjjal.