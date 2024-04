A Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) évről évre számos olyan programot indít, amellyel a koraszületésben érintett gyermekeket, családtagjaikat vagy az egészségügyi intézményeket támogatják. Az ország 29 koraszülött osztályának rendszeresen nyújtanak a korábban érkező gyermekek ápolásához szükséges speciális textíliákat. Nemcsak tárgyi formában biztosítanak támogatást, hangsúlyt helyeznek az oktatására, a társadalom érzékenyítésére a koraszüléssel kapcsolatosan, egyúttal egy érzelmi védőhálót is létrehoztak az egyesülettel. A szervezetet a Szentesen élő Földvári Nagy Zsuzsanna alapította, ő a szervezet elnöke is, aki maga is koraszülött gyermeket nevel.

A Koraszülöttekért Országos Egyesület egyik legnagyobb sikere, hogy 2020-ban az adó 1 százalékos felajánlásoknak köszönhetően elindíthatták az „Együttdobban” című pályázatukat, amivel szeretnék megkönnyíteni az érintett gyermekek fejlesztő terápiáját. Az idén már harmadik alkalommal meghirdetett program keretösszege 5 millió forint. Gyermekenként maximum 250 ezer forint anyagi támogatást nyújtanak a család által kiválasztott és megnevezett fejlesztőprogramra.

A pályázatoknál számos szempontot mérlegelnek közösen a szakemberekkel, de elsősorban az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak szeretnének olyan lehetőséget biztosítani, amelyre egyébként nem, vagy csak nagy áldozat árán lenne lehetőségük.

A pályázatra április 20-ig várják a jelentkezéseket a [email protected] e-mail címen. A jelentkezési feltételekről, ahhoz kapcsolódó háttérinformációkról bővebben az egyesület hivatalos weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.