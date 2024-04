Egy makói édesanya felvetése nyomán várhatóan hamarosan megvizsgálják, műszakilag lehetséges-e a város összes játszóterén ivókutat létesíteni.

Az ötletet Krisztina lapunk egyik cikke nyomán vetette fel, amelyben arról írunk, van-e elegendő pad, többek között a játszótereken. Cikkünkhöz hozzászólva jelezte, a fotón látható Hunyadi utcain jó lenne a csúszda mászókájához korlátot szerelni a kisebb gyerekek, például az ő kislánya kedvéért. Majd miután örömmel tapasztalta, hogy ez megtörtént, újabb ötlettel kereste meg lapunkat: úgy vélte, a Petőfi parkihoz hasonlóan itt, sőt akár a város többi játszóterén is érdemes lenne ivókutat felszerelni.

Megkeresésünkre az érintett körzet önkormányzati képviselője, Czirbus Gábor azt mondta, ez valóban hasznos lenne. Azért is, mert mostanában forróak a nyarak, de azért is, mert így a kézmosás lehetőségét is biztosítani lehetne. Jó hírt is mondott: a Szent István téren, az Alföldvíz szakembereivel közösen már vizsgálják is, van-e vízvételezési lehetőség a játszótéren. Ha kiderül, hogy nincs műszaki akadálya a dolognak, rövidesen a kutat is felszerelik. Ezt egyébként nemrégiben tartott lakossági fórumán is elmondta.

Úgy gondolom, érdemes lenne ezt afféle mintának tekinteni. Ha sikeres lesz, javasolni fogom, hogy a kút létesítésének lehetőségét a város a többi játszótéren is vizsgálja meg az ivóvíz-szolgáltató

– mondta.

A Petőfi parki egyébként a makói játszóterek közül a legnagyobb. Minden városrészben található belőlük, van, ahol több is – a kút megléte eddig azonban a kivételt jelentette.