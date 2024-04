Egyértelműen a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választás tartja tartja lázban az országot, szavazni azonban nem mindenki ugyanúgy fog. A választásról az értesítőket már kézbesítették, mindenkinek az állandó lakcímére. De mit tehet az, aki nem lesz otthon aznap, de szeretne szavazni?

Ha a választónak van állandó és tartózkodási lakcíme is, akkor a tartózkodási helyén is szavazhat, csak kérvényeznie kell. Ezt május 31-ig teheti meg ügyfélkapun keresztül, vagy a választási bizottságoknál.

De tételezzük fel, hogy valaki nem lesz otthon a szavazás napján, és nincs tartózkodási címe. Például a cikk szerzője, ha nem megy haza Gyomára, akkor neki is kérnie kell, hogy Szegeden szavazhasson, szintén május 31-ig. Viszont ekkor csak egy szavazólapot kap, és csak az Európai Parlament alakulásába szólhat bele.

Ha pedig egy közepesen tehetséges rockzenekar tagjai, vagy egy humorista éppen másnaposan fekszik vasárnap egy londoni hotelben a szombat esti fellépés után, de szavazna, azért megteheti.

Nekik nyilván van magyarországi lakcímük, ahogyan a külföldön dolgozó magyarok nagy részének is. Velük ugyanaz a helyzet, mint a Magyarországon nem a lakhelyükön tartózkodókkal. Ők is csak az EP listára adhatják le voksaikat, de május 31-ig kérniük kell a felvételüket a külföldi névjegyzékbe. Ezt is az ügyfélkapun lehet intézni, és szavazhatnak a külképviseleteken, vagy egy erre kijelölt helyen.

És akkor nézzük, hány szavazólapot kapunk!

A megyei jogú városokban, így a Szegeden és Hódmezővásárhelyen élők három lapot kapnak, mert ők nem szavazhatnak a vármegyei közgyűlések listáira, csak a helyi képviselőkre, a polgármesterjelöltekre, és az EP listára.

Csongrád-Csanád vármegye összes többi településén négy szavazólapot kapnak majd a választók, akik ezeken a fentebb említetteken kívül a vármegyei közgyűlési listára is szavazhatnak.

Szavazni pedig reggel hat órától este hétig lehet majd.