Az orvosi rendelőnk már évtizedek óta a polgármesteri hivatal épületében működik. Annak idején ideiglenesen költöztették oda, de úgy járt, mint a szovjet csapatok, itt ragadt

– mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere.

Az önkormányzat két pályázatot is benyújtott a Magyar falu programra.

– Eredetileg nem az orvosi rendelőre pályáztunk, a hivatal körüli járdát szerettük volna felújítani, mert már nagyon rossz az állapota, félő, hogy egyszer valaki elesik rajta és összetöri magát. Erre azonban nem lehetett pályázni, így az orvosi rendelő mellett döntöttünk – sorolta a polgármester. A program révén 4,6 millió forintot kap a település.

– Igen rossz állapotban van a rendelő „deszkázása”, a nyílászárók is megérettek a cserére. A négy nagy ablak és a bejárati ajtó is megújul. A rendelő akadálymentesítése tönkrement, újat készítünk helyette. Kívül építünk egy babakocsi-tárolót, hogy ha az édesanyák a védőnői szolgálathoz hozzák a kicsiket, akkor ott helyezzék el a babakocsikat, ne kelljen bevinniük az épületbe. Az egészségház vakolatát is javítjuk, A vizesblokkot is fejlesztjük, kívül-belül festés is lesz – sorolta a várható munkálatokat Vágó Miklós. A polgármester arról is beszélt, hogy a távlati tervük egy önálló egészségcentrum építése, akkor megszűnne a rendelő és a polgármesteri hivatal zsúfoltsága is.

A Magyar falu program egy korábbi pályázatán pedig 4 millió forintot nyert Árpádhalom járdafelújításra, a helyiek által csak „kis köz”-nek nevezett településrészen.

A járdafelújítás a buszfordulótól kezdődik majd és három utcát köt össze, a Dózsa Györgyöt, a Kossuthot és a Székács Elemért. Nagyon rossz a járda állapota, mert járművekkel is ráhajtanak. Ezt most vasoszlopok elhelyezésével akadályozzuk meg. A jelenlegi beton megmarad alapnak, arra kerül majd egy új aszfaltszőnyeg

– mondta Vágó Miklós.