A regnáló vásárhelyi polgármester több fideszes képviselőjelöltről is kijelentette, hogy azért indulnak, mert „megvették őket kilóra”, ezt 1 perc alatt 5-ször mondogatta. Márki-Zay Péter a pártszínek nélkül induló Kovács Pált és a Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltjét is úgy állította be, mintha ők is a Fidesz jelöltjei lennének.

Végre van három ellenfelem Hódmezővásárhelyen! A Fidesz által irányított Mi Hazánknak megvan a jelöltje, a Fidesz által irányított korábbi ellenzéki társainknak is van egy fideszes jelöltje, Kovács Pál. Végre van a Fidesznek is hivatalos jelöltje, Grezsa István

– mondta Márki-Zay Péter, aki még a vasárnapi videójában is azon lovagolt, hogy nem női jelöltet indít ellene a Fidesz.

A választáson Márki-Zay Péter ellen indulni készülő jelöltek, Kovács Pál és Balog Norbert is cáfolták korábban, hogy a kormánypárt jelöltjei. A Fidesz és a KDNP Grezsa Istvánt indítja Vásárhelyen a polgármesteri székért.

Herczeg Sándor vásárhelyi politológus egy néhány nappal ezelőtti posztjában azt írta, Márki-Zay Péter hazudik, és mindezt egyetlen okból teszi: azt kívánja elérni, hogy a kormánypártokkal szimpatizáló szavazók osszák meg voksaikat a három jelölt között, hiszen ha így tesznek, akkor az ő malmára hajtják a vizet.

Miért teszi? Azért, mert fél. Nagyon jól tudja, hogy Kovács Pál és Balog Norbert nem fideszes. Kovács mögött ott áll a jobbikos Dombi-Kiss László, a szocialista Kis Andrea, valamint a legutóbbi hírek szerint az Ungár Péter vezette LMP. A Jobbik, az MSZP és az LMP ellenzéki pártok, mindhárom parlamenti frakcióval rendelkezik az Országgyűlésben. Mivel Krupiczer Ferenc is a polgármester ellen fordult, így bátran ide sorolhatjuk a DK-t is. Balog Norbert a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje, az pedig szintén frakcióval rendelkező parlamenti párt

– fogalmazott Herczeg Sándor.