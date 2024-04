Matyi hangja és népirtás, honvédség és személyes adattal visszaélés, tiltott szerek és egy népszerű makkosházi kocsma is előkerül abban a rejtélyes üzenetben, amely most a Gyöngyvirág utcai panelház hátsó bejárata után egy, a Makkosházi körút és Ortutay utca kereszteződésében álló közlekedési lámpa vezérlőszekrényén olvasható. Megírtuk, hogy egy szövevényes bűnügyi történet tűnt fel a lépcsőház hátsó bejáratánál, amit most folytatott az alkotó.

Matyi nem adta hangját népirtáshoz. Újabb rejtélyes üzenet Makkosházán. Fotó: Arany T. János

A szekrény két oldalán át bonyolódik tovább a már megismert sztori. Ismét feltűnik a Jakab család és a személyes adattal visszaélés, amit a szerző következetesen „szeméjadatnak” ír, de ez alkalommal új szálak tűnnek fel. Matyiról gyorsan megtudjuk, hogy nem adta a hangját népirtáshoz. A 2018-as évszám is újra felbukkan. A felirat tanúsága szerint a honvédség igazolja majd, hogy Matyi a hangjával nem vett részt népirtásban, annál is inkább, mert nem használ sem telefont, sem internetet. A lámpavezérlő doboz másik oldalán ismét a Jakab család tűnik fel tiltott szerek társaságában. Ismét egy dátum, 2019 következik, majd a kereszteződésben lévő legendás kocsmát, a Sörszanatóriumot említi a szerző. A végén pedig két női név szerepel, amiket kitakartunk, nehogy valóban visszaélés történjen bárki személyes adataival.