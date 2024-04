Márki-Zay Péter polgármester néhány napja írta alá a Lime elektromos rollerflottát működtető céggel a szerződést és bejelentette, hogy május 1-jén, a majálison ingyen próbálhatja ki a rollereket a lakosság, utána pedig bérelni lehet a járműveket. A szolgáltatás 250 járművel és 50 parkolóhellyel lesz elérhető a városban.

– Annak az ellenfelemnek, aki fideszes színekben indul, 5 éve pedig azt hazudta, hogy független, vagyis Gerzsa Istvánnak, kapaszkodjanak meg, az volt a fő programja, hogy rollerkölcsönzőt nyit Hódmezővásárhelyen. Tessék elgondolni, hogy valaki azzal kampányol, ez a legnagyobb találmánya, hogy enged egy rollerkölcsönzőt nyitni? Akkor is azt mondtam, hogy Grezsa Istvánt semmi nem akadályozza meg abban, hogy rollerkölcsönzőt, babakocsi-, vagy akár porszívó kölcsönzőt nyisson Vásárhelyen. Grezsa István most újra indul a polgármesterségért, ha esetleg a legfontosabb programpontját újra megismételné, ne tegye, mert mi teljesítettük – mondta gúnyosan Márki-Zay Péter, aki még azt is üzente a politikai ellenfelének, hogy óvatosan tegyen választási ígérteket, mert „ezt nekünk kell megcsinálni, űrállomást ne ígérjen Hódmezővásárhelyre”.

Grezsa Istvánnak egyébként nem a rollerflotta volt a fő ígérete a 2019-es kampányban, az csupán az egyik programeleme volt. A fideszes jelölt 5 éve többek között 117 kilométer kerékpárút építését, a Bethlen és a Németh László Gimnázium, a mártélyi üdülőterület fejlesztését is ígérte, amelyeket azóta Márki-Zay Péter elbukott.

A vásárhelyi polgármester az elmúlt hetekben többször alázta a többi politikai ellenfelét, Kovács Pált és Balog Norbertet is. Erre reflektált Kovács Pál független polgármesterjelölt a Galaxis útikalauz a polgármester gondolati becsípődéséhez című írásában. Úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter folyamatosan karaktergyilkossággal él. Ennek három módját választotta: fideszezés, korrupciózás, szakmaiság lerombolása. Azt is javasolta a jelenleg regnáló polgármesternek, hogy ne Facebook-huszárokkal támadjon, mert az visszatetsző.