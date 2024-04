Három éve folyamatosan szedik a migránsok hátrahagyott szemetét az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai. A legrosszabb időszakban volt, amikor két nap alatt a dupláját hagyták ott a migránsok, mint amit előtte a bedősök eltakarítottak. Bánhidy Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára sokat jár az erdőben nyitott szemmel, és mindig zavarta a szemét. 2021 novemberében kezdték el az önkéntes, szakkörös diákok megtakarítani az erdőt a migránsok szemététől. Ebből egy időben annyi volt, hogy a konténerek elszállításának költségét nem tudta az iskola vállalni.

Több szempontból is kapóra jött a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2024 program, amelyben a Bedő is részt vesz. A szervezők ugyanis nem csak a zsákokat biztosítják ingyen, hanem el is szállítják a szemetet, csak olyan helyen kell elhelyezni, amit könnyen meg tudnak majd közelíteni. A bedősök dolgát az nehezíti, hogy az erdő mélyéről kell zsákonként kicipelniük a szemetet, amit a színültig megpakolt dobozos UAZ-zal szállítanak a gyűjtőhelyre.

A TeSzedd koordinátora meglepődött amikor 200 zsákot kért Bánhidy Zoltán, de szükség volt a hatalmas mennyiségre, már több mint a fele tele van hulladékkal. Ennek nagy része hátizsák, ruha, cipő, hálózsák, a közönséges szemét – vizespalackok, csomagolópapírok – mennyisége ehhez képest elenyésző.

Még mindig nem fogyott el. Migránsok szemetét szedik össze az ásotthalmi erdészeti iskola önkéntesei a tanulmányi erdőben. Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

A keddi csapat lelkesen vágott bele a munkába. Az egyik legszebb, legidősebb és legváltozatosabb erdőrészben a már megtöltött zsákok felpakolásával kezdték, majd egy hatalmas gödröt – valószínűleg egykori harkocsifedezéket – tisztított meg a jókedvű csapat: Hanna, Hunor, Dominik és Vencel. Miközben Hunor vágyakozva gondolt szerelmére, szorgalmasan gyűjtötte a hulladékot. A lelkesedést az is növelte, hogy a diákok egynapos budapesti kiránduláson vehetnek majd részt munkájuk jutalmaként.