Mivel jelentős számú állatot is tenyésztünk, így kénytelenek vagyunk kukoricát, silókukoricát is termeszteni. Sajnos mára elértünk oda, hogy a takarmánynövényeket is öntözhető területre kell vetni, máskülönben nem tudjuk a jószágainkat takarmánnyal ellátni. Így is necces lesz. Tavaly ugyanis mindenfajta védekezés ellenére a lucernánkat megették a pockok. Rovarkárunk is akadt. A szárazság miatt olyan rovarok és bogarak kerültek elő, amelyek eddig nem okoztak problémát. Megjelentek például a sároshátú gyászbogarak, amelyek szintén durva károkat okoztak