Nem lepődött meg Kiskundorozsma önkormányzati képviselője, hogy Botka László egyesülete Komjátiné Nagy Jusztinát indítja ellene a júniusi önkormányzati választáson.

Lehetett sejteni, hogy ő indul ellenem, nem lepett meg a döntés. Ugyanis a közelmúltban több rendezvényen is megjelent, és persze a pletykák is eljutottak hozzám

– mondta lapunknak Ruzsa Roland. Az önkormányzati képviselő beszélt arról is, hogy nem foglalkozik az ellenfelével, csak a maga dolgával, és a választóival törődik.

Ha annyit dolgozok, és úgy végzem a munkám Dorozsmán mint eddig, akkor szerintem megnyerem a választást, és tovább dolgozhatok a településrész lakóiért

– tette hozzá a képviselő.

Ruzsa Roland rendszeresen szervez rendezvényeket Kiskundorozsmán, legutóbb a múlt hét végén egy fesztivált.

Korábban pedig arról beszélt, hogy az elmúlt két évben rengeteget tettek Kiskundorozsma közbiztonságáért. Ruzsa Roland megemlítette, hogy megalakult egy új polgárőr egyesület, amelynek a tagjai nem csak a kiskertekben, hanem egész Dorozsmán járőröznek. A képviselő azt is elmondta, hogy a polgárőr egyesület működését helyi vállalkozók és mások mellett ő is segíti. Megemlítette, hogy a városrészben folyamatosan problémát okoztak a száguldozó autók. Hogy ezt megakadályozzák, több utcában is sebességkorlátozást vezetek be, így ma már ezzel kapcsolatban egyre kevesebb panasz érkezik.