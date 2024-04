Hódmezővásárhely is szóba került Lázár János Jelen című lapnak adott interjújában. Az országgyűlési képviselője, építési és közlekedési miniszter kiemelte, ellenzéki és ellenzéki között is van vérmérsékleti különbség. Emlékeztetett, hogy Botka László, Szeged polgármestere miniszterelnök-jelöltje is volt az ellenzéknek.

Márki-Zay Péter karaktere alkalmatlan az együttműködésre

Botka Lászlót semmiképpen sem lehet Fidesz-kollaborációval vádolni, a város és a régió érdekében most mégis meg tudott állapodni a kormánnyal, mi pedig ennek hatására a világ autógyártása szempontjából nagyon fontos beruházást viszünk oda. Ez Márki-Zayval elképzelhetetlen, mert az ő karaktere alkalmatlan rá. Tök mindegy, mit akar a kormány, vagy hogy akarunk-e segíteni Hódmezővásárhelynek. Pedig a szülővárosomnak nagyon nagy szüksége lenne rá

– fogalmazott a lap szerint Lázár János.

Tíz évig volt volt Hódmezővásárhely első embere

A minisztertől a Jelen azt is megkérdezte, miért nem ő indul a polgármesteri székért Márki-Zay Péterrel szemben. Lázár János azt válaszolta, miniszterként dolgozik, nem akar polgármester lenni.

– Tíz évig voltam és 2012-ben kicsit sajnáltam, hogy be kellett fejezni, mert nagyon sok jó dolgot akartam és tudtam volna még csinálni. De most más típusú dolgokkal foglalkozom, amelyeknek egy része kormányzati munka, egy része esetleg gazdasági munka, vagy inkább a gazdaság és politika határán végzett munka. Nagyon komoly feladatokat kapok a miniszterelnöktől, illetve a kormánytól. Úgy gondolom, túlzás és elfogultság nélkül mondhatom, a hazám érdekében próbálok dolgozni – fogalmazott.

Nagyobb konszenzus és kevésbé polarizáló politikusok

Lázár János megemlítette, három évvel ezelőtt az is jelezte Orbán Viktornak, hogy 2022-ben nem szeretne országgyűlési képviselőként indulni. Az agrárium világa, a felsőoktatás, a vidéki élet, és annak gazdasági vonatkozásai jobban foglalkoztatták.

– Akkor arról sem volt még szó, hogy 2022-ben miniszter leszek. Aztán jött 2021 ősze, MZP lett az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, így nem maradt választásom. Nem hagyhattam ki a politikai életrajzomból, hogy egyéniben megvertem az ellenzék listavezetőjét. Ezért a dicsőségért érdemes volt lehajolni, maradni még egy ciklusnyit. Viszont akkor, és azóta is azt mondom, jöjjenek a fiatalok – fogalmazott Lázár János. Véleménye szerint, amit Márki-Zay Péter és ő képviselnek, sokszor megosztja a társadalmat. Lehet, hogy ma az országnak nagyobb konszenzusra és sokkal kevésbé polarizáló politikusokra van szüksége.

Lázár János nem tartja ördögtől valónak, ha nem lesz politikus 2026-ban, de ez a vérében is van, ez egyfajta ösztön és szenvedély is a számára.

Az ember a legjobb szándék mellett akar megoldani problémákat, vagy végigvinni ügyeket, amiket azonnal vitatnak, mert fideszes, és persze fordítva: fideszesként is az ellenzéki politikusok tetteit. Ez a szembenállás lényegében el is lehetetleníti a próbálkozásokat. Sokkal több energia kell ahhoz, hogy az ember megvalósítson valamit a politikában, mint mondjuk a gazdaságban. Ott is nagy sikereket lehet elérni

– mondta.