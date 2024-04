– A kamara célja, hogy az önkéntes tagoknak szakmai programokat nyújtson. Emellett azonban az ilyen események jó közösségi pontként is szolgálnak, ráadásul a szakmai fejlődést is segítik – beszélt a rendezvényről Horváth Gábor képzési vezető. Hozzátette, a résztvevő vállalkozások többsége képzőhely is, így ez a rendezvény arra is kiváló alkalom, hogy összehozza a diákokat és leendő munkaadóikat.

A délután során négy szakember tartott bemutatóval egybekötött oktatást a színpadon. Beke Balázs a barber férfi hajvágásról, Hintenberger Máté a hétköznapi és színpadi frizurákról, Tombácz Zsuzsa a menyasszonyi és alkalmi frizura trendekről, Veres-Győri Sándor pedig a legújabb hajvágási irányzatokról beszélt. – Egyszerű technikát igyekszek bemutatni, amit egyből használni is tudnak. Itt nem az a cél, hogy azt demonstráljam, én mit tudok, a résztvevőknek kell alkalmazható technikákat átadni – mondta Veres-Győri Sándor, aki 10 évig Londonban dolgozott és a Vidal Sasson kreatív igazgatója volt. Hozzátette, oktatóként is mindig a diákok magabiztosságát építi, hiszen senki nem születik világbajnoknak. – Az első versenyemen én is utolsó előtti lettem. Csak a szorgalmon múlik, ki mire viszi – hívta el a figyelmet.