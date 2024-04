Lányoknak szóló informatikai pályaorientációs napot szervez a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Kiállítása és a Women4Cyber Hungary csütörtökön a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában. A Girls in ICT Day rendezvényen 10 és 14 óra között gondolatébresztő interjúk, inspiráló előadások, interaktív keresztrejtvények, szabadulószobák és logikai feladványok várják az érdeklődőket. A résztvevők betekintést nyerhetnek a különböző információs technológiai szakmákba az adatbányászattól az AI-ig, és megismerhetik az informatika lenyűgöző világának legfontosabb irányait és specializációit, ezzel is segítve a lányok elhelyezkedését az informatikai területen. Az eseményhez online is lehetőség van csatlakozni, azonban a személyes és online részvétel egyaránt előzetes regisztrációhoz kötött. Az esemény előadásairól felvétel készül, amely 30 napig visszanézhető az online portálon, amennyiben élőben nem tud valaki csatlakozni.