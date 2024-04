Arra a kérdésre, miért ezt a városszéli, kevesek által látogatott ártéri sétányt takarítják, Herczeg Richárd azt mondta, a szakasz eleje meglehetősen szem előtt van, de a többi rész is fontos, hogy hulladékmentes legyen. –- Attól még szennyezi a környezetet a sok szemét, hogy nincs szem előtt – érvelt.

Elfáradtunk, de jó érzés ránézni egy-egy kitakarított partszakaszra. Mert borzalmas így látni a vizet – mutatott egy kupac szemetet ringató vízfelületre Kovács Etelka. Vele szedte a szemetet Héthy Katalin is, aki először vett részt ilyen akcióban. – Főzni kellene ilyenkor otthon, de azt nem szeretek, így inkább takarítom a természetet

– viccelődött.

Az önkéntesek négy óra alatt végül a szakasz felét tudták kitakarítani. Így is összegyűjtöttek azonban 41 zsáknyi szemetet, amely meg is töltött egy 5 köbméteres konténert. Főleg PET palackokat és üvegeket gyűjtöttek be, de összeszedtek rengeteg papucsot is – mindegyiket pár nélkül. Találtak egy palackpostát is. A román nyelven, kézzel írt üzenet nem túl szép kézírással készült, de első ránézésre egy szerelmi vallomásnak tűnik, amit egy Alexia nevű hölgy szignált.