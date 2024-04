Március 28-án nyújtotta be a bordányi önkormányzat a „Magyarok összefogása határokon át – Bordány, Csóka, Detta kulturális együttműködése” címet viselő pályázatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez. A testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázatra szinte minden évben pályáznak a bordányiak, a sikeres pályázati forrásokat pedig szinte minden alkalommal a határ túloldalán szervezett programokra fordítják, ezzel segítve az ottani magyar közösséget. A tervek szerint most is mindhárom országban lennének programok, de ha az igényelt kétmillió forintnál kevesebb összeget ítélnek meg, át kell gondolni a költségvetést. Öt program megvalósítása került be a projektbe, Dettán és Csókán kettő-kettő, Bordányban egy kulturális esemény valósulhatna meg. A Vajdaságban egy hagyományos disznótoros eseményt és egy Szent István-napi kenyérszentelést terveznek, Dettán egy Szent Anna-napi ünnepség és egy betlehemezés van tervbe véve. Bordányban pedig egy kulturális találkozó reményével vágtak bele a pályázatba.